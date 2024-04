Kate Middleton | emergono nuove tristi indiscrezioni sulla sua salute

(Di martedì 16 aprile 2024) Social. .ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. La Principessa in questo periodo sta attraversando un periodo molto delicato a causa di un tumore. ( dopo le foto) Leggi anche:ha ignorato la regola della Regina Elisabetta: il retroscena Leggi anche:rompe il silenzio dopo l’annuncio del tumore: “Sono scioccata” Leggi anche:...

Il Regno Unito non si è ancora ripreso dalla notizia del tumore che ha colpito Kate Middleton che ecco una nuova preoccupa nte indiscrezione sulla sua salute . Una voce che è tutta da confermare, e ... (caffeinamagazine)

Nuovo trasloco in vista per William e Kate . Ma quello dei principi non sarebbe un capriccio, piuttosto una necessità dovuta alle condizioni di salute della futura regina. Marito e moglie starebbero ... (ilgiornaleditalia)

Dopo la morte della Regina Elisabetta è diventato sovrano il primogenito Carlo. Ma nel futuro della monarchia, dopo William c'è suo figlio George. Per questa ragione Kate Middleton e il principe ... (liberoquotidiano)

Kate Middleton malata: il nuovo progetto preoccupa William e i reali - Per il benessere e i trattamenti medici di sua moglie il Principe di Galles ha in mente un piano che però non è privo di difficoltà ...corrieredellosport

Kate Middlet: ecco dove si curerà. Tutto per assicurarle privacy - Sembra che la famiglia reale abbia pensato di ristrutturare una dependance per Kate: diventerà la sua clinica.gossipetv

Kate Middleton, lavori in casa per le cure: la dependance diventa la sua 'clinica' - La ristrutturazione di una piccola casetta accanto alla loro dimora permetterebbe alla principessa del Galles di ricevere tutte le terapie necessarie per la cura del tumore ...today