Kate e William lo sanno e si stanno già muovendo | cosa faranno con i figli Charlotte e Louis

(Di martedì 16 aprile 2024) “con i”:, cos’hanno scoperto – È il fascino del potere, la curiosità sempre più morbosa per le vicende della Royal Family. Dopo la notizia della malattia di Re Carlo e diMiddleton, che hanno chiesto privacy per le cure a cui siambedue sottoponendo, non si smorza l’interesse dei media (e della gente comune) per la monarchia. Per alcuni mai la Corona Inglese era stata tanto fragile, ma forse i più dimenticano l’annus horribilis (1992), come lo chiamò la stessa Elisabetta II in un discorso pronunciato a Guildhall, qualche mese dopo il quarantesimo anniversario della sua ascesa al trono. Oggi però la sovrana non c’è più e gli occhi di tutti sono puntati sui suoi discendenti. ...