Karol Cariola | chi è la prima comunista eletta presidente della Camera in Cile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) La nuovadei deputati inper lavolta è un’esponente del Partito, 37 anni, l’ha spuntata per un voto (76 a 75) sulla candidata dell’opposizione Joanna Pèrez,col partito di centrodestra Demòcratas. Il Parlamentono non aveva mai avuto unin 112 anni di storia. “Oggi è caduto un veto atavico – ha detto, la più votata alle elezioni legislative del 2021 – non solo anti, ma anche antidemocratico”. “Speriamo che la disputa delle idee non si trasformi in una squalificazione e men che meno in bugie che aiutano solo a togliere ulteriormente prestigio ...