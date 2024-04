Juventus | Soulé festeggia il compleanno con Dybala e Paredes | super-sfida a teqball

(Di martedì 16 aprile 2024) Matias Soulè ha compiuto 21 anni ieri. Il trequartista argentino dellahato in serata in una villa con piscina e giardino...

L’attaccante del Frosinone Matias Soulé ha concesso un’intervista a Espn in cui ha analizzato diversi temi, a partire da quello relativo al suo futuro: “Sto parlando con la Juventus , non so ancora ... (sportface)

Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone, parla in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Napoli. Fra gli argomenti... (calciomercato)

Dybala e Paredes scatenati al compleanno di Soulé: che sfida a teqball: Giornata particolare per Dybala e Paredes che hanno raggiunto Frosinone per festeggiare Matias Soulé . L'attaccante argentino, militante nel club ciociaro in prestito dalla Juventus , ha festeggiato ieri il ventunesimo compleanno . Non solo Dybala e Paredes: alla villa di Soulé sono giunti ...

Allegri al Napoli e la Juventus che pagherebbe.. Le clamorosa bomba di mercato: Restando sull'asse Juventus - Napoli, nelle scorse ore si è parlato anche dell'interesse partenopeo per due talenti argentini Matias Soulé (classe 2003) e Enzo Barrenechea (classe 2001 argentino) in ...