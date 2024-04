Juventus-Milan | la Curva Sud diserta la trasferta | il motivo

(Di martedì 16 aprile 2024) LaSud delha postato sullo storie di Instagram una storia contro le politiche sui biglietti per i tifosi ospiti della

Il Milan rallenta e consegna all`Inter il match-ball scudetto nel derby del 22 aprile ancora prima che i nerazzurri scendano in campo per guadagnarselo... (calciomercato)

Anche se lo Scudetto dell’Inter è “solo una formalità“, la Serie A rimane “il campionato più difficile d’Europa. Non ci considerano a grandi livelli per infrastrutture e stadi, non possiamo ... (calcioweb.eu)

I pareggi nei posticipi Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona chiudono la 32esima giornata di campionato in Serie A. Oggi è già tempo di coppe... (calciomercato)

IL PENSIERO - Del Genio: "Fossi in ADL cederei 12-13 calciatori e rivoluzionerei la rosa" - Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Il Napoli su Telecapri': "Io devo dire una cosa brutta, perché a Meret l'ho sempre difeso. Però faccio una domanda: secondo voi con ...napolimagazine

Roma-Milan, sold out numero 53: incasso da record - Passata la paura per Ndicka, che ha fatto ritorno nella capitale dalla sua famiglia, per la Roma è tempo di pensare al Milan e al ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi dovranno ...footballnews24

Milan, ultimatum per Pioli: è l’ultima speranza - Mister Stefano Pioli resta in bilico. Il tecnico rossonero ha solo una possibilità per tenersi stretta la panchina del Milan.spaziomilan