Juventus | fumata grigia per il rinnovo di McKennie | ecco cosa filtra per il futuro

Juve, progetto giovane: nuovo contratto per Yildiz, poi Calafiori, Greenwood, Leoni... - Per il turco si aspetta solo l’ufficialità del nuovo accordo fino al 2028, con la maglia numero 10. Per arrivare al centrale del Bologna può essere sacrificato Huijsen. Piace anche il centrale della S ...gazzetta

Gazzetta - Yildiz, tutti i dettagli del rinnovo: progetto anche commerciale. E si aspetta l'addio di Pogba... - Questione di qualità, colpi, personalità e atteggiamenti: Yildiz si candida per essere uno dei volti principali, se non proprio quello copertina, della Juventus 2.0. Sensazione rafforzata dalle ultime ...ilbianconero

Felipe Anderson, Juve un po' delusa dalla scelta del brasiliano - La scelta di Felipe Anderson, esterno d'attacco brasiliano classe 1993, di firmare a parametro zero con il Palmeiras a partire da luglio prossimo, ha lasciato un po' delusa la Juventus.tuttojuve