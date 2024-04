Juventus beffata | Felipe Anderson ha scelto il Palmeiras L’annuncio a sorpresa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Nienteper. L’attaccante della Lazio, da tempo accostato ai bianconeri che già pregustavano un affare a parametro zero, andrà al. Una decisione che ha il sapore di fulmine a ciel sereno e che è stata annunciata dal club brasiliano con un comunicato sul proprio sito. Prosegue intanto senza sosta la liquefazione dei biancocelesti: la Lazio, arrivata seconda nello scorso campionato, a inizio marzo ha perso Maurizio Sarri, dimessosi dalla panchina, mentre ora deve fare i conti anche Luis Alberto, che ha detto di aver chiesto la rescissione del contratto e, quindi, di non voler far più parte del club della capitale. Senza dimenticare l’addio in estate di Milinkovic–Savic. Ancheaveva manifestato le sue intenzioni tramite una storia sul suo ...