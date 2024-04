Juventus | anemia di gol | il dato dello scorso millennio che imbarazza perfino Allegri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Il pareggio ottenuto contro il Torino in un derby ben lontano dallo spettacolo del passato, ha esposto laa nuove critiche. La stagione dei bianconeri non è andata secondo i piani. Tantoquanto la società hanno fatto fatica, dal punto di vista della comunicazione, a convincere tifosi e non che l’obiettivo fosse arrivare fra le prime 4 per garantirsi il ritorno in Champions League. Eppure, quella prima metà di stagione con il fiato sul collo dell’Inter, con tanto di timido sorpasso, aveva generato un moto d’orgoglio nei tifosi tornati a sentire profumo di Scudetto e alta classifica come non succede ormai da 4 anni. E per una squadra il cui motto è “Vincere è l’unica cosa che conta“, si tratta di un digiuno inaccettabile. La seconda metà di stagione è stata un disastro. Dopo il derby perso contro l’Inter qualcosa si è rotto. La ...