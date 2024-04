Juve | ora Chiesa diventa un rebus | rinnovo o cessione? Piace Greenwood

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Torino, 16 aprile 2024 – Non un vero proprio caso, ma sicuramente una situazione non semplice quella di Federico. Il figlio d’arte è a quota 7 gol in 27 partite, un bottino non del tutto edificante e che non sancisce la definitiva esplosione del classe 1997, che ormai giovanissimo non è più. Il rapporto con Allegri, quantomeno dal punto di vista tattico, si sta facendo complicato.si sente attaccante esterno mentre il tecnico bianconero per larga parte della stagione lo ha utilizzato da seconda punta, e soprattutto lo sostituisce spesso. E’ successo anche nel derby dovesi è lasciato sfuggire una frase eloquente ‘Sono sempre il primo cambio’, segno di una scontentezza generale che attanaglia il numero sette e che potrebbe incidere sul futuro. Lanon è da escludere se non dovesse arrivare ...