Jurassic World 4 | la star di Bridgerton Jonathan Bailey e Colman Domingo in trattative per unirsi al cast

(Di martedì 16 aprile 2024) Possibili new entry nel prossimo film del franchise diretto da Gareth Edwards. Ladi, dopo il successo ottenuto con la serie Showtime, Compagni di viaggio, potrebbe aver trovato il primo ruolo in una grande produzione cinematografica. L'attore sarebbe incon Universal, così comee Scarlett Johansson, per recitare nel nuovo film di, diretto da Gareth Edwards e in uscita il 2 luglio 2025. Edwards ha convinto i produttori Steven Spielberg e Frank Marshall ed è riuscito ad ottenere le redini del progetto dietro la macchina da presa.reciterà anche in Wicked, la trasposizione cinematografica dell'omonimo musical diretto da Jon M. Chu. Nuova …