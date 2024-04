Jonathan morto a 28 anni | stroncato da un malore improvviso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Una terribile tragedia si è consumata ad Atripalda, nell’Avellinese. Era la serata di lunedì 15 aprile, quando un ragazzo di 28, di nomeN., originario di Mugnano del Cardinale, sempre in provincia di Avellino, èdopo essere stato colpito da undopo aver passato diverso tempo in un locale.Leggi anche: Roma, le condizioni del giocatore N’Dicka dopo ilin campo I soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma purtroppo pernon c’è stato nulla da fare. La salma del 28enne si trova ora all’Ospedale San Giuseppe Moscati, in attesa di eventuali disposizioni dell’autorità giudiziaria. Tantissimi gli amici e i parenti che in queste ore si stanno stringendo intorno alla famiglia di.Leggi ...