Jonathan Bailey parla del prossimo film “Jurassic World”

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 16 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, noto per i suoi ruoli in “Bridgerton” e “Broadchurch”, potrebbe presto unirsi al cast deldella saga “”, intitolato “City”. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma se accettasse il ruolo,sarebbe il co-protagonista accanto a Scarlett Johansson neldiretto da Gareth Edwards, regista di successi come “The Creator”, “Godzilla” e “Rogue One”.in Trattative per il Ruolo da Protagonista nelCity” Questo potenziale ruolo arriva perdopo ...