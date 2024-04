Jeff Nichols porterà sul grande schermo gli ultimi due romanzi di Cormac McCarthy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024)è in trattative per scrivere e dirigere gliduedi, The Passenger e Stella Maris. In attesa di vedere il nuovo lavoro di Mike, The Bikeriders, il regista sta per lanciarsi in un progetto ambizioso. Secondo quanto anticipato da World of Reel, il regista sarebbe entrato in trattative per scrivere e dirigere gli adattamenti degliduedi, The Passenger e Stella Maris. A quanto pare, l'adattamento di The Passenger sarebbe un progetto della passione perappassionato dell'opera di. The Passenger e Stella Maris sono stati gli ...