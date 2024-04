James Dean | direttore fondatore del NASA Art Program | muore a 92 anni

(Di martedì 16 aprile 2024) La morte di, un’icona delArt, noto paesaggista edelArt, è deceduto all’età di 92a Washington. Il suo contributo include la collaborazione con artisti del calibro di Robert Rauschenberg, Norman Rockwell e Jamie Wyeth. Suo figlio Steven ha confermato il decesso avvenuto in una struttura di residenza assistita.ha offerto a numerosi artisti l’opportunità di documentare le missioni Mercury, Gemini e Apollo, concedendo loro accesso esclusivo a luoghi come Cape Canaveral e il Kennedy Space Center. La visione unica disull’esplorazione spazialeriteneva che L'articolo ...

James Franco: 5 cose che non sai sul celebre attore - Chi è James Franco e perché non si vede più in giro Attraverso queste cinque curiosità cerchiamo di fare un po' di luce sulla questione!cinematographe

I migliori film d’azione da vedere su Netflix - Il playboy britannico James Hunt (Chris Hemsworth) e l’austriaco più inquadrato Niki Lauda (Daniel Brühl) rivaleggiano in pista, impegnati in unaguerra psicologica hardcore a colpi di accelerazioni.rollingstone

Marlon Brando: da Marilyn a Grace Kelly, i travagliati amori del più grande tra i divi - Tutti i grandi amori di Marlon Brando, il divo che nel 2024 avrebbe compiuto 100 anni: l’attore ha avuto moltissimi grandi amori, tra cui Anna Magnani ...dilei