Italia Islamico si converte al Cristianesimo | pestato da tre connazionali contrari alla sua scelta

(Di martedì 16 aprile 2024) I convertiti dall’Islam alsono una rarità. O forse, più realisticamente, qualcosa di cui si parla molto poco. Per le relazioni tra le due religioni è un argomento scomodo, per varie ragioni. A volte, però, arriva l’episodio che costringe, per forza di cose, ad affrontare la realtà, anche in maniera molto dolorosa. E’ accaduto ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Scuola di Abbiategrasso propone un corso sulla cultura araba, il centrodestra: “Si verifichino i contenuti” - Si è accesa una polemica intorno alla decisione della scuola 'Bachelet' di Abbiategrasso (Milano) di proporre agli studenti un corso di introduzione alla ...fanpage

Tajani, non ci sono minacce specifiche in Italia ma vigiliamo - Al momento in Italia "non ci sono minacce" legate al terrorismo Islamico, "l'unico rischio che potrebbe esserci è di qualche lupo solitario per un effetto di emulazione, ma l'attività di prevenzione h ...ansa

Attacco Iran, Crosetto a Sky TG24: reazione Israele sarà contenuta, Usa non in guerra LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Iran, Crosetto a Sky TG24: reazione Israele sarà contenuta, Usa non in guerra LIVE ...tg24.sky