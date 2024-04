Ita e Lufhansa preparano le nozze. Presentati alla Ue i nuovi impegni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Lufthansa non ha ripensamenti: il matrimonio con Ita, l’ex Alitalia, s’ha da fare. E, per arrivare al fatidico sì e superare anche le ultime resistenze della Commissione Europea, ieri ha fatto arrivare a Bruxelles le sue controdeduzioni ai rilievi mossi dsquadra Ue dell’Antitrust guidata da Margrethe Vestager. La trattativa è avvolta dal più completo riserbo. Ma ieri, fra le due parti, si respirava un sostanziale ottimismo. Dal quartier generale della Lufthansa è stata infatti diffusa una nota in cui si parla di una "soluzione globale e costruttiva" per rispondere alle preoccupazioni della Commissione sulle rotte dove l’alleanza fra le due compagnie creerebbe qualche problema per i consumatori. Il riferimento è soprattutto all’Aeroporto di Milano-Linate e sugli slot e i diritti di traffico volte dove bisogna sciogliere i nodi sulle rotte a corto raggio, in ...