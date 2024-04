Istruzione in carcere | 34% dei detenuti è inserito in percorsi formativi | il 3% è iscritto all’Università Tutti i dati

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornitoaggiornati relativi agli spazi adibiti a attività lavorative e formative all'interno degli istituti penitenziari italiani. Al 15 marzo 2024, su 189 istituti, 164 hanno fornito informazioni pertinenti, rappresentando l'86% del totale. All'interno di questi istituti sono stati censiti 627 spazi, di cui 365 attivi e 262 inattivi, delineando un quadro dove il 60% degli spazi è operativo mentre il 40% risulta non utilizzato. L'articolo .

fino al 10 febbraio, ore 20, sono aperte le iscrizioni all'anno scolastico 2024-25. Una delle novità di quest'anno è l'inasprimento delle sanzioni, fino al carcere , per i genitori che non provvedono ... (orizzontescuola)

Il carcere lascia Villa Andreino e sbarca sul palco del Civico con “Dirimpetto. La rete dell’abisso” - Il carcere entra a Teatro civico con “Dirimpetto, la rete dell’abisso”. Questo accadrà il 2 maggio prossimo per la sesta edizione di Per Aspera ad Astra il progetto teatrale che porta questa forma d’a ...cittadellaspezia

Carceri: 34% detenuti in corsi Istruzione, uno su tre lavora - Nell'anno scolastico 2022-2023 il 34% dei detenuti ha frequentato corsi di Istruzione all'interno delle carceri. I promossi sono stati il 45% degli iscritti totali. (ANSA) ...ansa

Detenuti: Mattarella, “formazione e lavoro rappresentano una concreta occasione per il loro reinserimento sociale” - Quelli dell’“Istruzione, formazione e lavoro in carcere” sono temi “di significativo rilievo in considerazione della primaria funzione della formazione e del lavoro che rappresentano una concreta ...agensir