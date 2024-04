Israele vuole rispondere all’attacco dell’Iran

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 aprile 2024)risponderà. Ma non è chiaro quale sarà la risposta. A poco meno di 48 ore dalla pioggia di droni e missili arrivati sul territorio israeliano, il governo di Benyamin Netanyahu sembra aver fatto la sua scelta. Mentre Teheran, che ha già messo in stato di massima allerta le sue difese aeree, ha ammonito che l’eventuale azione armata distavolta «avrà una risposta molto dura». Il gabinetto di guerra israeliano si è riunito ieri per la quarta volta per discutere la sua risposta, ma Tel Aviv non ha fatto sapere se sia stata raggiunta una decisione. L’Iran dovrà aspettare «nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l’attacco, proprio come ha fatto fare lo stesso a», ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu a una ...