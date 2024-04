Israele sta preparando una risposta al raid iraniano Gli USA sbloccano gli aiuti per l' Ucraina?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Il 14 aprile l'Iran per la prima volta nella storia ha lanciato un attacco missilistico direttamente contro gli obiettivi nel territorio Israeliano. E nonostante l'antiaerea e l'aviazione israeliane e degli alleti fossero riuscite a intercettare il 99 percento dei missili e dei droni lanciati dalle guardie della rivoluzione islamica, dalle dichiarazioni delle parti e dalle analisi degli esperti emerge chiaramente che il conflitto è tutt'altro che finito e potremmo anzi essere solo alla vigilia di una nuova grande guerra in Medio Oriente.