Israele risponderà all’attacco iraniano | “Non staremo fermi”

(Di martedì 16 aprile 2024) I leader mondiali chiedono di abbassare i toni,replica con il portavoce dell’esercito, il contrammiraglio Daniel Hagari, che dice: “Risponderemonel momento che sceglieremo”. La de-escalation non può contare sui toni più morbidi dei vertici militari israeliani. Il capo delle forze armate israeliane, il generale Herzi Halevi, ha dichiarato chesta valutando le sue prossime mosse, ma che l’attacco di Teheran “avrà una risposta”. Sia Halevi che Hagari hanno parlato alla base aerea di Nevatim, nel sud di, che ha subito lievi danni durante il raid. Il gabinetto di guerra, presieduto dal primo ministro Benjamin Netanyahu, si è già riunito due volte ed è atteso un altro vertice nelle prossime ore. Per il secondo giorno ...

