Israele prepara l’attacco all’Iran Tajani | “Nostre truppe per uno Stato palestinese”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 aprile 2024) Mentre prosegue senza un minuto di sosta la guerra trae Hamas a Gaza, in Medio Oriente resta alta la tensione fra loebraico e l’Iran. Come è noto, nella notte fra il 13 e il 14 aprile Teheran ha sferrato un attacco senza precedenti. Per la prima volta ha lanciato controcentinaia di droni e missili da crociera. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome (cupola di ferro) e l’intervento di jet americani, inglesi, francesi e dell’Arabia Saudita ha sostanzialmente neutralizzato, che ha provocato una trentina di feriti. In una spirale di guerra che sembra non finire mai adesso è l’Iran a temere la rappresaglia di, così come Tel Aviv temevadi Teheran dopo aver bombardato il consolato della repubblica islamica a Damasco. Ma l’Iran dovrà ...