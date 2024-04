(Di martedì 16 aprile 2024) Laall'non metterà indella regione. Questa l'assicurazione - secondo la tv Kan - cheha dato a Egitto, Giordania e agli Stati del Golfo informandoli che la sua azione contro l'sarà effettuata in modo da non coinvolgere loro in una eventuale controda parte di Teheran. La mossa diè arrivata dopo che i comandantiiani hanno minacciato lo Stato ebraico e i suoi alleati di un attacco maggiore se ci fosse stata una reazione armata israeliana ai 300 e passa droni e missili lanciati da Teheran.

La scrittrice di Leggere Lolita a Teheran e di Leggere pericolosamente: ?«La maggioranza di noi non ha alcun problema con il popolo israeliano, come vuole far credere il regime. Non sarà un Paese ... (corriere)

Israele, nessun pericolo per i Paesi arabi in risposta a Iran - La risposta all'Iran non metterà in pericolo i Paesi arabi della regione. Questa l'assicurazione - secondo la tv Kan - che Israele ha dato a Egitto, Giordania e agli Stati del Golfo informandoli che ...ansa

Chiede armi Zelensky, che non sente ragioni. Mentre l’Ucraina crolla (e i ragazzi muoiono) lui sogna di buttare giù il Ponte di Crimea (A. Puccio) - Il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenski ha detto domenica in un video messaggio pubblicato sul suo account Telegram che in questi giorni la situazione al fronte, “specialmente nella zona di Donet ...farodiroma

Zelensky non sente ragioni. Mentre l’Ucraina crolla lui sogna di buttare giù il Ponte di Crimea (A. Puccio) - Il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenski ha detto domenica in un video messaggio pubblicato sul suo account Telegram che in questi giorni la situazione al fronte, “specialmente nella zona di Donet ...farodiroma