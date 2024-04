Israele | l' ex ministro Ehud Barak | Netanyahu schiavo dei suoi ministri | escalation possibile in nome della Guerra Santa - VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024) "è sotto l'influenza deiper proteggere la sua posizione al potere. Diventa una sorta didei.", ex primoisraeliano, ospite di Darius Rochebin a LCI. Nel suo discorsoha detto anche altre cose, tra cui che "moltidel Go

Ancora missili russi sull’Ucraina: distrutta una centrale elettrica vicina alla capitale. Sul fronte del Medio Oriente, sale l’ alla rme per un attacco dell’ Iran a Israele : Lufthansa ferma i voli su ... (ilsole24ore)

Il ministro Guido Crosetto condanna l’attacco dell’Iran a Israele . Ma chiede a Tel Aviv di non forzare le regole. Ma ritiene improbabile che il paese si fermi. «Credo di fare un’analisi obiettiva: ... (open.online)

L'ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis ha annunciato di essere stato bandito dalla Germania . Varoufakis era atteso per una conferenza che si sarebbe dovuta tenere a Berlino. Oltre a ... (ilgiornaleditalia)

Come l’Italia vende armi agli Stati stranieri - Sono le aziende, pubbliche e private, a fare accordi commerciali con gli altri paesi, ma è il governo italiano che deve autorizzare quelle operazioni rispettando una legge del 1990 ...ilpost

Crosetto a Sky: “Dall’Iran attacco duro, penso ci dovrà essere una reazione israeliana ma mi auguro sia contenuta e tattica” - Quello dell’Iran “è stato un attacco molto duro, per questo io sono convinto che ci dovrà essere una reazione israeliana. Siccome però non penso che Israele voglia aprire un ennesimo fronte di conflit ...ilfattoquotidiano

Tajani: “Pronti a misure contro l’Iran, ma no a escalation” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si dice pronto a “un eventuale intervento militare per la pace ma solo se nascesse uno Stato Palestinese”. “Siamo pronti a misure contro l’Iran, ma Israele non ...interris