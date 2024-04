Israele-Iran | stiamo ancora con i buoni? Alla giustizia preferiamo la parte giusta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Di fronte allo scontro tra, l’atteggiamento degli Usa e dell’Occidente in generale è “una chiara illustrazione dei doppi standard impiegati e del loro approccio effettivo, piuttosto che dichiarativo,legalità e all’ordine nel contesto internazionale”. In parole povere: due pesi e due misure. A dirlo, già all’indomani dell’attacco israeliano all’ambasciataiana a Damasco, è stato Dmitry Polyanskiy, viceambasciatore russo all’Onu. E lo so, lo comprendo bene: viene difficile, oggi, dar ragione a un rappresentante del governo di Mosca. Perché Russia uguale Putin il despota; Russia uguale aggressione all’Ucraina; Russia uguale l’altradel mondo per tutta quella generazione cresciuta come me a Rocky contro Ivan Drago. Ma ciò non vuol dire che Polyanskiy non abbia perfettamente ...