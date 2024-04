Israele-Iran | le ultime news di oggi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 aprile 2024) Teheran avverte: "Se ci attaccherete reagiremo in pochi secondi in modo doloroso" "Se ci attaccherete reagiremo in pochi secondi in modo doloroso". Questo l'avvertimento del presidenteiano Raisi a, che ha deciso di rispondere all'attacco di sabato scorso. Una decisione che, assicura lo Stato ebraico, "non metterà in pericolo i paesi arabi della regione".