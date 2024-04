Israele-Iran | la diretta – Il capo dell’esercito di Tel Aviv | “Risponderemo all’attacco” Teheran | “Pronti a usare un’arma mai utilizzata prima”

(Di martedì 16 aprile 2024) Ildi stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi conferma che ci sarà una risposta, come annunciato ieri dal premier Netanyahu. Il Comitato per la Sicurezza Nazionale del Parlamentoiano però minaccia un’azione ancora più dura L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un effetto l’attacco iraniano a Israele sicuramente l’ha avuto. Quello di accelerare il voto della Camera Usa sul pacchetto di aiuti militari che il Senato ha già ap prova to e che proprio i ... (ilfattoquotidiano)

La tensione cresce, la paura di un’escalation aumenta. l’Iran dovrà aspettare “nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l’attacco, proprio come ha fatto fare a Israele ”, è la sinteti ... (secoloditalia)

L'Aiea: l'Iran ha chiuso i suoi impianti nucleari nel giorno dell'attacco a Israele - Twitter WhatsApp Facebook LinkedIn Email Print di Seymour Hersh Rimane un momento classico nella storia delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu che usa la dignitosa… Leggi ...informazione

Israele, Netanyahu torna a minacciare l'Iran: "Aspetti la nostra risposta" - Il premier di Israele Benjamin Netanyahu è tornato a parlare del grosso attacco che l’ Iran ha sferrato contro il suo Paese nella giornata di sabato scorso. Le tensioni in Medio Oriente sono in ...notizie

Israele assicura ai Paesi Arabi: non metteremo in pericolo la vostra sicurezza - Secondo quanto riportato dalla televisione Kan, Israele ha fornito rassicurazioni all'Egitto, alla Giordania e agli Stati del Golfo, assicurando loro che la sua risposta alle azioni dell'Iran non mett ...giornaledipuglia