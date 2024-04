Israele e Iran | perché del “teatro” ci interessa poco

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr – Diciamolo, è parso un po’ come la “bomba di Trump” in Siria di diversi anni fa, l’attacco dell’di sabato scorso: centinaia di droni che non hanno sortito danni ingenti, almeno stando a quanto ci è pervenuto, e una generale sensazione di “atto da compiere” per accontentare le ale più estreme della societàiana, dopo gli attacchi terroristici israeliani al consolato di Teheran presso Damasco. È però parso anche un test con cui il regime degli ayatollah ha mostrato una potenza di fuoco notevole, in un contesto come quello del Medio Oriente il cui il “conflitto vivo” per il momento resta quello di Gaza, ma che collateralmente mostra ampliamenti già in tutta l’area, sebbene di minore entità. Chi liquida la questione con la scenetta teatrale senza preoccuparsi delle corde tese, però, forse commette ...