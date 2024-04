Isola | il diario motivazionale di Edoardo Stoppa Video

(Di martedì 16 aprile 2024)è stato protagonista di una sorpresa durante la terza puntata de L’dei Famosi Nella terza puntata de L’dei Famosiè stato protagonista di un momento tenero con sua moglie Juliana, che ieri ha compiuto gli anni. Luxuria gli ha fatto uno scherzo, dicendo al naufrago che lei non si trovava in studio perché stava festeggiando. Invece Juliana era lì in prima fila in studio a tifare per lui, orgogliosa del fatto che il marito avesse acceso il fuoco. Così,, le ha mandato un messaggio d’auguri. Più avanti, nel corso della diretta, nel momento delle nomination però Vladimir ha svelato al naufrago che in realtà Juliana era lì tra il pubblico e li ha fatti parlare. Uno scambio emozionante, che pullulava d’amore, e la rivelazione ...

L’Isola di Skye, Scozia: tra leggende e paesaggi nordici mozzafiato - L’Isola si estende in un habitat costiero di rara bellezza ... dalle coste frastagliate sono esperienze che non mancheranno di arricchire il vostro diario di viaggio. E se vi interessa ...meteogiornale

Alicudi, Isola con 100 abitanti e ben 600 capre: il sindaco le regala, è boom di richieste - Famosa per le strade adatte più agli asini che ai motori (e per le scene di "Caro diario" di Nanni Moretti), conta un centinaio ... I video che arrivano direttamente dall'Isola non nascondono la ...fanpage

Il Monastir pronto a sbarcare in Eccellenza: se il Castiadas non vince a Orroli già sabato è festa - Gli universitari hanno già sprecato la chance prima di Pasqua non andando oltre il pari in casa della Verde Isola mentre i mediocampidanesi hanno ritrovato il successo e il gol di Andrade per ...sardegna.diariosportivo