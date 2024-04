Isola dei Famosi | Vladimir Luxuria trema | arrivata la notizia peggiore “Quindi finisce qui?”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Non c’è già pace per. Una bruttaha travolto l’deidopo la puntata in diretta di lunedì 15 aprile. Nel corso dell’appuntamento col reality show c’è stata l’eliminazione di Luce Caponegro, oltre all’infortunio di Marina Suma. Inoltre, è stato riferito che pure Edoardo Franco ha contratto il Covid ed è inmento assieme ad Aras Senol. Madeve adesso far fronte ad una situazione preoccupante. Non si aspettava che potessero esserci questi problemi con l’deigià dopo appena una settimana dal suo inizio. Ma èuna comunicazione che non può farla stare tranlla. E anche gli stessi vertici Mediaset potrebbero ...