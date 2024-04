Isola dei Famosi | terza puntata | Luce eliminata | infortunio per Marina Suma

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 16 aprile 2024) Cosa è accaduto durante lade L’dei? Dopo l' eliminazione diCaponegro è già tempo di nomination: scopriamo cosa è successo! Nel corso della, in onda lunedì 15 aprile su Canale 5, sono stati 4 i concorrenti immuni: si tratta di Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye, Pietro Fanelli e, che ha subito un bruttoin diretta proprio durante la prova per ottenere il benefit. Samuel Peron è il leader dellade L'dei. L' ex ballerino ha conquistato la collana grazie alla prova del fuoco: durante la serata, infatti, Peron ha dovuto affrontare una sfida con Greta ...