Isola dei Famosi | Sonia Bruganelli e Dario Maltese già ai ferri corti? Non sfuggono le frecciatine in puntata

Dopo l’infortunio di Marina Suma avvenuto nel corso della terza puntata de “L’ Isola dei Famosi ”, il poeta Pietro Fanelli si […] Continua a leggere Isola dei Famosi , Pietro attacca la produzione in ... (perizona)

Isola dei Famosi 2024, 5 nomination, tutte per uomini! Dopo una puntata densa di colpi di scena e tensioni, i naufraghi de L’Isola dei Famosi si preparano ad affrontare le temute nomination. Le ... (termometropolitico)