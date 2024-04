Isola dei Famosi | è già guerra | scoppia lo scontro tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese | ecco cosa è successo

Palacongressi Festival: prosegue la Rassegna “L’Isola a tre punte. Cinema e Paesaggio” - Dieci proiezioni di film d’autore, con ingresso gratuito. Dopo il grande successo dei precedenti spettacoli, arriva il penultimo appuntamento, giovedì 18 aprile, alle ore 18:00, nella Sala Zeus del Pa ...scrivolibero

"Lo strattone è stato molto forte". Brutto infortunio in diretta per Marina Suma all'Isola dei Famosi - Nel corso della puntata andata in onda lunedì sera, l'attrice si è infortunata durante la prova immunità che è stata porntamente sospesa ...ilgiornale

Daniele Radini Tedeschi, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi Ricordate la storia con Nina Moric - Appassionato ed esperto d'arte, Daniele Radini Tedeschi è uno dei concorrenti del reality show Isola dei Famosi!donnapop