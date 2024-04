Isola dei Famosi | anche Edoardo Franco positivo al Covid | “Non vedo l’ora di parlare con lo psicologo”

Ciao Selen: Luce Caponegro è la prima eliminata a “L’Isola dei famosi 2024” - «I l primo naufrago a lasciare definitivamente L’Isola dei famosi 2024 è Luce Caponegro». Con queste parole Vladimir Luxuria ha annunciato che il nome della prima concorrente eliminata di questa edizi ...iodonna

Isola dei Famosi 2024, anticipazioni e sondaggi: Greta e Aras tornano in gioco, Peppe Di Napoli a rischio eliminazione Khady Gueye la preferita - Terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2024 è tempo di eliminazioni. Stasera in tv, lunedì 15 aprile, durante la terza puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria con ...ilmessaggero

La lite con Peppe e poi un malore in diretta per Benigno: piovono accuse sull’attore - Francesco Benigno non è amatissimo dai suoi compagni e nei primi giorni in Honduras ha già litigato con molti di loro: con Peppe è scoppiata una rissa che poteva finire molto male ...ultimenotizieflash