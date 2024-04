Isola dei famosi 2024 | prima eliminazione shock contro ogni pronostico!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 16 aprile 2024) La terza puntata de L’deiha mandato in delirio gli spettatori con una decisione drammatica e imprevista: l’di una delle concorrenti ritenuta meno a rischio, mentre Khady si è salvata per il rotto della cuffia. Questo colpo di scena ha scosso le fondamenta del reality, creando un vortice di emozioni contrastanti tra i fan. La Playa dell’deiè stata teatro di una serata carica di tensione, conflitti e sorprese. L’annuncio delle assenze di Aras Senol ed Edoardo Franco a causa del virus ha gettato un’ombra su una puntata già ricca di avvenimenti. Ma nulla avrebbe potuto preparare il pubblico al fulmine che ha colpito quando è stata rivelata l’di Luce Caponegro. in arte Selen. Una notizia totalmente inaspettata ...