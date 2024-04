Isola dei Famosi 2024 | Luce Caponegro eliminata | 5 naufraghi in nomination | cosa è successo nella terza puntata

Ha preso il via una nuova settimana del mese di aprile ed è tornata puntuale la sfida di Ascolti tra Rai e Mediaset. In particolare il testa a testa più sentito è stato quello tra Rai 1 e Canale 5 ... (ilcorrieredellacitta)

Claudia Ruggeri incinta di Marco Bruganelli: la felicità di zia Sonia - Claudia Ruggeri è incinta di Marco Bruganelli: la felicità di zia Sonia è davvero incontenibile e travolgente.igossip

Isola dei Famosi 2024 Francesco Benigno attacca Luxuria: “Che colpo basso, ma me lo aspettavo”, la dura reazione della conduttrice - Durante la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri, lunedì 15 aprile, Peppe Di Napoli e Francesco Benigno hanno avuto uno scontro acceso, ma poi hanno trovato un terreno comune. Tensione e c ...baritalianews

Isola dei famosi, Elenoire Casalegno e la frecciata ‘velenosa’ per Luxuria: la sua reazione sui social dopo quanto successo in puntata - All’Isola dei Famosi cominciano le frecciatine tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno: cosa è successo in puntata e sui social.lolnews