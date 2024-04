Isola dei Famosi 15 aprile | chi è stato eliminato? Nominati e nuovo infortunio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Terza puntata dell'dei2024,, un'eliminazione e anche un momento di paura per una naufra. La puntata di lunedì 15è stata una serata dove la noia delle prime due serate è stata, seppur solo parzialmente interrotta da alcune emozioni. La puntata si è aperta con la prima eliminazione di questa edizione: a dover abbandonare definitivamente l'dei2024 dopo soli pochi giorni di permanenza in Honduras è Luce Caponegro, in passato nota come Selen. Il surviving show condotto da Vladimir Luxuria - questa volta nessun battibecco in diretta con l'inviata Elenoire Casalegno - è iniziato soltanto da una settimana e abbiamo già un abbandono - quello di Tonia Romano ancora prima di entrare nel gioco -, un ritiro - la Miss Italia Francesca Bergesio si è ...