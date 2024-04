Isola 18 | Elenoire Casalegno | “Se i naufraghi hanno cercato di corrompermi per ottenere più cibo? È ancora presto ma…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 aprile 2024) Tra le tante novità di questa nuova edizione de L’dei Famosi, in onda su Canale 5 in queste settimane, c’è sicuramente la presenza di, che per la prima volta veste i panni di inviata, occupandosi di creare un collegamento tra ciò che accade in studio e iin Honduras. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, laha raccontato come stanno andando queste prime settimane da inviata, non negando di avere incontrato qualche difficoltà: Per carattere io non scappo mai e vado fino in fondo alle cose per trarne degli insegnamenti. Poi io non sono una naufraga, non dormo sulla sabbia esposta alle intemperie, non devo digiunare. Certo, non è facile. Qualche difficoltà la sto incontrando anche io.ha poi raccontato come si svolge la ...