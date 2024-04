Isle of MTV Malta | Dj Snake e RAYE headliner | i dettagli sullo show

(Di martedì 16 aprile 2024) Dj: sono loro glidiof MTV2024, che torna nella piazza il-Fosos dell’isola dimartedì 16 luglio. MTV ha, infatti, annunciato la nuova edizione del più grande festival estivo gratuito d’Europa, che si svolge in collaborazione con l’Autorità del Turismo di. Non solo, quindi, il grande live nel cuore dell’isola ma serate nei club e feste nei locali più in voga dal 16 al 21 luglio per laof MTVMusic Week. “Ancora una volta organizzeremo la festa dell’estate in vero stile MTV”. Così Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Music, Paramount+. “Grazie all’incredibile talento di DJe ...

