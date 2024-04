Iran | pronti a usare arma mai utilizzata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 aprile 2024) 14.45 "I sionisti farebbero meglio a comportarsi razionalmente. Se dovessero intraprendere un'azione militare contro Teheran, in risposta all'attaccoiano contro Israele, siamoun'che non abbiamo mai usato prima". Lo ha detto il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale dell'. "Abbiamo piani per tutti gli scenari e agiremo con coraggio. Il nostro messaggio è la pace e allo stesso tempo la preparazione militare dell'", ha puntualizzato.