Iran vicino all' atomica | Israele decide di colpire | l' obiettivo nel mirino

(Di martedì 16 aprile 2024) Sul tavolo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si valuta la risposta all'attaccoiano di sabato sera. Ieri il Wall Street Journal e la NBC davano il raid per «imminente». Il consiglio di guerra ebraico è durato tre ore ed è stato aggiornato a oggi, ma Channel 12 ha anticipato che «ha deciso di rispondere all'e l'Aeronautica ha completato i preparativi dell'attacco». Fra le ipotesi, un'incursione aerea su strutture del programma nucleare persiano. L'ha adombrata il premier britannico Rishi Sunak, riferendo alla Camera dei Comuni di Londra sui rischi di escalation: «Il programma nucleare dell'non è mai stato a uno stadio così avanzato».L'ALLARME DELL'ATEA Già dal 27 febbraio scorso l'Agenzia Internazionale dell'Energiaha confermato che l'...

