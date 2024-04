Iran - Israele | le notizie in diretta | Idf | capo di stato maggiore afferma che Israele risponderà all’attacco missilistico iraniano

(Di martedì 16 aprile 2024) Ledi martedì 16 aprile sul conflitto trae sulla guerra tra Hamas e. Il generale Herzi Halevi ha confermato chereagiràiano. Ma non è chiaro quale forma assumerà la risposta

(Adnkronos) – Israele si prepara a rispondere all’Iran, una decisione arrivata subito dopo il gabinetto di guerra di ieri e caldeggiata dai vertici di governo ed esercito che non vedono “altra ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Un’ alleanza forgiata in poco tempo, ma che – a conti fatti – si è rivelata essere una “formidabile dimostrazione di difesa collettiva”. Così il Wall Street Journal definisce la ... (ildenaro)

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( Aiea ), Rafael Grossi, ha detto che l'Iran ha chiuso i suoi impianti nucleari domenica per "motivi di sicurezza". Interrogato ... (quotidiano)

Tra Iran e Israele un cristiano deve stare dalla parte di chi beve vino - L'attacco a Tel Aviv è l'aggressione di un regime che proibisce l'alcol a una democrazia che consente il consumo della bevanda amata da Gesù. Un chiaro confine tra la luce e il buio per tutti i cattol ...ilfoglio

Medio Oriente: Tajani, G7 ha inviato forte messaggio di condanna verso attacco Iran - Il G7 convocato con urgenza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un "forte messaggio di condanna" per l'attacco ...agenzianova

La contraddizione mortale dei repubblicani contro l'Iran ma a favore della Russia alleata dell'Iran - Il bivio dei repubblicani al Congresso ci riguarda tutti. L’unica via per ottenere 14 miliardi di dollari di aiuti per Israele ...ilfoglio