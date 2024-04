Ipotesi trasloco per Kate e William | ma i principi devono contenere i costi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Sembra che il principe e la principessa del Galles stiano prendendo in considerazione l'idea di rinnovare e ampliare una poco conosciuta dependance accanto alla loro casa, l'Adelaide Cottage a Windsor. Secondo quanto scrive il Mirror,Middleton vorrebbero ristrutturare la casa in mattoni rossi, dove la principessa, in cura per il