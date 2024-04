Inzaghi | «Stiamo arrivando alla vetta Rinnovo? Naturale | ma giusto sederci»

(Di martedì 16 aprile 2024)non vede l’ora di alzare il suo primo scudetto da allenatore. L’Inter è vicinissima al traguardo, lui dice calma. E poi parla di. CAMPO E? Simoneha vinto ieri il premio Bearzot, poi davanti ai giornalisti ha risposto così su scudetto e non solo: «Sarebbe bellissimo, peròe vogliamo vedere il panorama ma ancora non ci siamo. Ci vogliamo arrivare il prima possibile. Champions League? Ottavo contro ottima squadra, dove abbiamo perso in una lotteria che sono i rigori. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla.fine della stagione ci metteremo seduti, parleremo, ci confronteremo, c’è grandissima sinergia con tutta la famiglia Inter. Continuare è, ...

Capello a Gazzetta: “Alla Juventus servono 4 colpi” - Fabio Capello a Gazzetta: "I nerazzurri hanno 20 punti in più dei bianconeri in classifica e si sono già mossi in anticipo sulla concorrenza ingaggiando due parametri zero di ...tuttojuve

Tuttosport - Tormenti Chiesa, futuro Yildiz - Sliding doors apparente tra due giocatori della Juventus agli opposti per momento storico in bianconero. "Tormenti Chiesa, futuro Yildiz", il titolo che campeggia centralmente in ...tuttojuve

Inter, Inzaghi sul rinnovo: "A fine stagione non ci sarà problema" - (ANSA) - ROMA, 15 APR - "Rinnovo Abbiamo vinto tanto, speriamo di vincere ancora tanto, io qui sto bene. Alla fine dell'anno ci siederemo, si parlerà e non ci sarà ...tuttonapoli