Investcorp interessata a Inter o Milan? La risposta del fondo del Bahrein

(Di martedì 16 aprile 2024) “Siachesono grandissimi club e istituzioni, soprattutto per i propri tifosi. Ogni tanto mi gratto la testa quando leggo sulla stampa italiana chefa questo o quello e mi dico ‘davvero? Non lo ricordavo’“. Ha risposto con ironia Hazem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officeral Merger & Acquisition Summit 2024 del Sole24Ore. Unache sa di smentito verso i rumor riguardanti unesse deldelper le squadreesi. “Non vogliamo e non abbiamo guardato negli ultimi due anni ad acquistare o investire in. Hanno i loro azionisti, Steven Zhang e RedBird, e sono ottimi azionisti e non è un investimento a cui guardiamo“, ha ...

