Invasione di mosche carnivore in Costarica | dichiarato lo stato d’emergenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Costa Rica, noto per la sua biodiversità e le sue bellezze naturali, si trova ad affrontare una minaccia inaspettata che ha messo in allarme la popolazione e le autorità: un'di. Questo fenomeno ha portato alla dichiarazione dellodi emergenza, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di adottare misure immediate per contrastare l'insorgere di problemi sanitari e ambientali. Le cause dell'Le, solitamente presenti in numero controllato nell'ecosistema, hanno visto un'impennata demografica attribuibile a diversi fattori. Tra questi, le variazioni climatiche e la distruzione degli habitat naturali giocano un ruolo cruciale. Il riscaldamento globale, con le sue alterazioni delle temperature e ...