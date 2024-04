Invalidità civile al 50% e permessi | attenzione ai limiti del congedo per cure | perdi un sacco di soldi se non lo sai

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 16 aprile 2024) Il soggetto che ha l’al 50% può usufruire di alcune agevolazioni, come ilper, ma occhio ai dettagli. Ilperè un particolare tipo dilavorativo che spetta a chi è invalido almeno al 50% ed è diverso daidella Legge 104. Ilperè un diritto ma ci sono delle limitazioni – InformazioneOggi.itIl lavoratore deve chiedere al datore di lavoro iper poter andare a eseguire le terapie che gli servono e il datore di lavoro non può opporsi. Ma è bene conoscere nei dettagli i diritti e le limitazioni, che sussistono anche nel caso delper. Stai per chiedere al tuo datore di lavoro ...