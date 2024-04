Intervista con Simone Bruzzese

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024) Da venerdì 12 aprile è in rotazione radiofonica “Sasso Carta Forbici”, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 22 marzo. Per l’occasione, realizziamo un’scritta con l’artista, che ringraziamo per la disponibilità, e che riportiamo nel testo dell’articolo. Uscito “Sasso Carta Forbici” diDa venerdì 12 aprile 2024 è in rotazione radiofonica “Sasso Carta Forbici”, il nuovo singolo di, già disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 22 marzo. “Sasso Carta Forbici” è un brano che esprime un mix di emozioni attraverso metafore come sassi, carta e forbici. Rappresenta una relazione complicata dove si manifestano desiderio, conflitto e ricerca di se ...