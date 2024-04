Inter | il fratello di Conte fa marcia indietro | «Sfottò? Non mi permetterei mai!»

L‘Inter di Simone Inzaghi può vincere lo Scudetto della seconda stella già lunedì contro il Milan, ma dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari non può più battere il record di punti in serie A ... (sportface)

Gran Galà Nerazzurro per l’Inter Club Magenta: è un successone - E’ stata davvero una serata speciale quella andata in scena ieri alla tendostruttura di Robecco sul Naviglio. Un’autentica adunata per il popolo nerazzurro del Magentino a cui non è voluto mancare com ...ticinonotizie

“Chi legge la storia…”: ‘frecciata’ all’Inter dal fratello di Conte - L'Inter non riuscirà a pareggiare l'impresa compiuta da Conte alla Juventus per record di punti, così il fratello 'risponde' a Inzaghi ...interlive

Chiara Frattesi e Weston McKennie, il gossip che impazza sull'asse Inter-Juve: che cosa sappiamo - La sorella minore di Davide, Chiara Frattesi, è al centro dei rumors per il suo legame con l'americano della Juventus, Weston McKennie: uno scambio di like ha scatenato tutto ...sport.virgilio