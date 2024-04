Inter campione d'Italia anche di spettatori | ma il Milan è attaccato Male il Napoli | Juve fuori dalla top 5 | i dati

Ranieri prosegue il giro di interviste di stasera, dopo il 2-2 da ex in Inter- Cagliari . L’allenatore rossoblù si è fermato a dare la sua analisi anche ad Abu Dhabi TV. PASSO FORSE DECISIVO – Il ... (inter-news)

Non c`è neanche bisogno di scendere in campo contro il Cagliari per avere la certezza di quello che tutti i tifosi rossoneri temevano da qualche... (calciomercato)