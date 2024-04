Intelligence italiana | cerca nuovi 007

Se sognate di diventa re agenti segreti questa notizia fa per voi. L’intelligence italiana , infatti, vuole assumere nuovi 007 in ambiti molto particolari, che soprattutto negli ultimi anni sono ... (cultweb)

007 per l'Italia: nuove opportunità di lavoro nell'Intelligence - Le opportunità di lavoro nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica per professionisti in intelligenza artificiale, cybersecurity, e altri campi cruciali. Candidature aperte fino al ...adnkronos

La guerra Israele-Iran vista dall'esperto di Intelligence: i rischi per l'Italia secondo Mario Caligiuri - L’Italia controlla la situazione in Medio Oriente dopo l'attacco dell'Iran a Israele: quali sono i rischi per il nostro Paese secondo l'esperto di Intelligence, l'intervista ...notizie.virgilio

L'Intelligence italiana alla ricerca di nuovi 007: ecco come candidarsi - L’attacco iraniano ad Israele racconta diverse cose di una guerra moderna: il tentativo di “accecare” la contraerea attraverso l’hackeraggio dei sistemi radar, poi il lancio di droni a sciami… Leggi ...informazione